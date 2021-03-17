網友出價逾3,000萬競標 馬斯克改口不賣NFT推文

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克推文，推翻前一日喊賣「非同質化代幣」（NFT）推文的決定。日前已有人出價逾100萬美元競標這項數位資產。

馬斯克16日改口說：「其實，我覺得出售這首歌曲好像不是這麼恰當，就讓這件事放水流吧。」

馬斯克前一日才推文說：「我要以NFT的形式，出售這首講述於NFT的歌曲。歌詞如下：NFT，為了你的虛榮心，電腦從不關機。這是經過認證的。這是經過保證的。」

這則推文還附註一則重複撥放的短片，內容是一座持續旋轉獎盃，周圍有一圈「虛榮獎盃」字句，獎盃頂端有「NFT」，獎盃底部也有一圈「HODL」字句。「HODL」是加密幣粉絲和散戶投資人激勵同好的用詞，呼籲他們抱緊加密幣或股票的投資部位不要賣。

馬斯克這則被視為NFT的推文（含文字、影片和音樂），目前在拍賣網站「Valuables」開放競標，這個網站由區塊鏈社交媒體平台Cent所架設，目前最高的競標金額為112.1萬美元（約新台幣3,172萬元）。