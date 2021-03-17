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三星德州晶圓廠迄今無法恢復正常 損失估達3.5億美元
韓聯社引述分析師報導，由於位於美國的晶圓廠長達一個月無法正常運轉，三星電子可能因此蒙受高達4,000億韓元（3.53億美元）生產損失，甚至可能影響全球智慧手機生產。
因暴風雪導致停電，三星電子位於德州奧斯汀的晶圓廠2月18日以來始終無法全面恢復運轉，電力和供水雖已恢復，但由於設備必須檢修，生產遲遲無法回復到正常水準。
這是三星電子有史以來首度有晶圓廠長達一個月生產受阻。
三星名為 Line S2的奧斯汀廠生產無線電頻率積體電路（RFIC）、顯示面板驅動IC（DDIC）、固態硬碟（SSD）控制器、影像感測元件，以及其他採用14到65奈米的微處理器。
元大證券發布報告說，「奧斯汀廠每月產能估計有10萬片，因生產停擺損失可能約有4,000億韓元」。
KTB投證分析師 Kim Yang-jae 說：「我們相信奧斯汀廠至少得花四到六周才能回復正常運轉。」「考量到非記憶晶片通常需要二到三個月的前置時間，我們認為奧斯汀廠生產進度面臨四到五個月的干擾。」
業者人士指出，三星奧斯汀廠也不利全球智慧手機生產，尤其是5G手機。
據TrendForce研究，這座晶圓廠生產的手機核心元件，包括高通的5G RFIC和三星的OLED DDIC，各占 奧斯汀廠單月產能的30%和20%。
TrendForce指出，暴風雪對高通QFIC的影響會在Q2發生，導致當季5G智慧手機生產減少30%。不過，TrendForce認為，此狀況Q2只讓整體智慧手機產量短少5%。
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