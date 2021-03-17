Google跟進Apple 調降應用程式平台抽佣比率

Google跟進對手蘋果（Apple），宣布調降應用程式（app）平台Google Play商店的抽佣比率。在Google Play上架的開發商年度app與app內銷售額前100萬美元，佣金比率由原先的30%砍半到15%；100萬美元以上的部分仍維持抽佣三成。

蘋果去年降低佣金比率時，則是只針對上一年度app與app內銷售低於100萬美元的小型開發商。

Google在部落格貼文中說：「我們為每位開發商每年第一個100萬美元營收降低費用，無論公司的規模大小。」Google說，Google Play平台上99%的開發商將只需要付15%的抽成，因為只有1%的開發商營業額超過100萬美元；Google還強調，只有3%開發商的app與服務是向用戶收費的。

不過，彭博資訊指出，Google與蘋果是西方世界app經濟中的雙頭壟斷。現已遭受監管機關與開發商批評的密集壓力。開發商抱怨兩巨頭抽佣太高而且規則繁瑣，使得他們必須把成本轉嫁給消費者。

根據數據分析公司App Annie的資料，2020年行動app商店平台的銷售額高達1,430億美元，較2019年增加20%。調研公司SensorTower估計Google Play商店去年抽佣營收有116億美元，蘋果App Store有217億美元。