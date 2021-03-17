Uber將對英國合作駕駛視同勞工 提供有薪假和退休金

叫車平台Uber將對英國合作駕駛7萬人重列為勞工，有權接受最低薪資、帶薪休假並提撥退休金等福利。在全球熱烈討論零工經濟待遇之際，Uber不得不對英國這個重要的海外市場付出高昂成本。

Uber宣布，這項政策自周三（17日）開始生效。然而，做出這項改變後仍可能發生法律糾紛，因Uber表示，只會在英國合作駕駛接受乘客叫車後，才保障提供最低時薪，不像勞工維權人士所要求的，從駕駛註冊Uber App、準備好工作的那一刻起開始提供最低薪資。

Uber 2月對一家下級法院的判決提出最後一次上訴，但以敗訴收場。這項判決授予員工地位給Uber部分英國前合作駕駛，該地位介於員工和獨立契約工作者。

Uber這項決定，將把英國的合作駕駛重新歸類為員工，而非獨立契約工作者，意味英國成為該公司直接提供帶薪休假和提撥退休金給合作駕駛的第一個市場。Uber已在許多市場提供醫療保險給合作駕駛。

Uber此舉可能為勞工維權人士提供動力，此時全球正熱烈討論是否及如何提供更多勞工權益給所謂的零工經濟工作者，這類打工App常分派工作給許多獨立契約工作者。