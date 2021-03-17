美光將賣猶他州晶圓廠 放棄開發3D XPoint記憶體技術

記憶體大廠美光（Micron）16日盤後宣布，將放棄曾與英特爾合作開發的下一代記憶體產品，並且正出售位於猶他州Lehi的一座晶圓廠。

美光與英特爾曾經宣稱，3D XPoint晶片能夠同持進行儲存功能以及為處理增添快速使用輔助，是款可改善資料中心、為市場帶來變革的記憶體產品。不過，美光16日已宣布將停止開發3D XPoint記憶體技術。

美光此前曾與英特爾合作3D XPoint計畫，還利用位於猶他州的一座晶圓廠。不過，英特爾在2018年退出，並以15億美元價格，把在合資公司中的持股出售給美光。

美光在聲明中表示：「美光現在判斷沒有足夠的市場效益，可合理化繼續為成功讓3D XPoint量產以處理客戶所需的記憶和儲存進行必要的高額投資。」

美光表示，放棄3D XPoint技術後，將轉而聚焦Compute-express link（LXL）技術，值此之際，該公司正在尋求打造一種記憶體晶片，能夠抓住龐大與成長中資料中新市場的商機。

此外，美光也尋求在年底前出售猶他州Lehi的晶圓廠，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）透露，「正與數個可能買方洽談」。

美光說，這座猶他廠的設備可用於生產邏輯或類比晶片，或者進行代工生產。

美光停止開發3D XPoint技術的決定，對於英特爾試圖讓這項技術成為主流並且在記憶體晶片業務重新奪回影響力的努力遭受打擊。不過英特爾表示，美光的最新行動不影響其策略。

美光表示，終止3D XPoint技術開發與出售猶他晶圓廠，將為該公司改善每年4億美元的獲利能力。

美光盤後交易上漲0.7%，16日收盤漲2.9%，報91.43美元。