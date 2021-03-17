國際油價連三日回落 銅價止步四連漲 鈀金大漲

國際油價周二創下一周最大跌幅，全球不同地區的需求復甦狀況令市場受到影響。黃金價格持平，投資人等待聯準會（Fed）的利率展望。鈀金創下1月以來最大漲幅，因諾里爾斯克鎳業因礦井進水而下調產量目標。銅價止步四連漲，因交易所庫存增加、交易員等待聯儲會本周的利率決定。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價連續三天回落

紐約市場原油期貨下跌0.9%，連續三個交易日走低。儘管有跡象表明世界某些地區的需求在成長，但其他地區，尤其是歐洲，需求復甦仍然落後。

4月交割的西德州中級原油（WTI）下跌59美分，收於每桶64.80美元；5月交割的布蘭特原油期貨價格下跌49美分，收於每桶68.39美元。

●鈀金大漲

Fed將在周三結束兩天會議並發布政策聲明和季度預測，主席鮑爾隨後將舉行新聞發布會。

德國商業銀行分析師Eugen Weinberg表示，投資人預計Fed在經濟前景顯著改善的情況下依然保持鴿派立場，黃金可能從中得到進一步支持。 紐約時間下午2:59，紐約現貨黃金小幅下跌0.1%，至每英兩1,730.12美元。 4月黃金期貨上漲0.1%，收於每英兩1,730.90美元。其他貴金屬方面，白銀和白金下跌。鈀金一度上漲5.5%，至每英兩2,523.33美元。

●銅價止步四連漲

交易所數據顯示，LME跟蹤倉庫的庫存周二成長12%，達到兩個月高位。 本月庫存增加了36%。

庫存增加可能是短暫的，智利礦山的集體工資談判構成罷工風險，而冶煉廠半成品加工費下降，說明市場趨緊。

倫敦時間下午5:51，LME 3個月期銅下跌2%，結算價每噸8,960.50美元。其他主要基本金屬悉數走低