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南韓公宅貪腐風暴：被「居住正義」報復的文在寅？

美元連三升 市場觀望聯準會會議結論

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美國各項數據都顯示，Fed距離任何形式的融資條件收緊都還很遠。路透
美國各項數據都顯示，Fed距離任何形式的融資條件收緊都還很遠。路透

美元周二小幅走高，市場人士觀察聯準會（Fed），尋找有關美國利率走向的線索。美元兌歐元以及澳幣和紐西蘭元等大宗商品貨幣上揚。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.03%至91.865，連續三個交易日走升。歐元兌美元跌0.2%，報1.1905美元。

Fed官員可能預測2021年美國經濟增速將創下數十年來最快，同時失業率會下降，通膨率將上升。不過，他們不太可能調整貨幣政策。

Tempus Inc外匯策略師兼交易員Juan Perez說：「Fed可能會維持立場，因為沒有明顯跡象顯示通膨大幅攀升，且在上周擔憂公債殖利率之後股市似乎表現良好。」

他說：「美國的生產者物價、消費者物價，甚至今天上午出爐的零售銷售數據都顯示，我們距離任何形式的融資條件收緊都還遠著呢。」

凱投宏觀(Capital Economics)助理經濟學家Bethany Beckett表示說：「雖然很難知道聯邦公開市場委員會(FOMC)以及鮑爾主席明天將在多大程度上干預最近公債殖利率上升，我們的觀點是，現在投資者高估了美國收緊貨幣政策的可能性。」

歐元自3月5日以來一直保持在1.20美元以下，因疫苗接種方面存在問題，人們預期歐洲的經濟復甦速度比英國和美國慢。

被視為風險偏好晴雨表的澳幣兌美元跌0.1%，報0.7747美元。紐西蘭元兌美元也下跌0.1%，報0.7193美元。

美元兌日圓跌0.1%，報108.97日圓，日本央行為期兩天的政策會議將於周五結束，總裁黑田東彥周二表示，將長期利率穩定地保持在低位非常重要。

Fed 紐西蘭

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