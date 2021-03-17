道瓊工業指數結束七連漲 蘋果、微軟等科技股走高

道瓊工業指數周二結束連續七個交易日漲勢，受能源股和工業股拖累。美國公債殖利率徘徊在逾一年高點附近，投資人也在考量全球經濟復甦強度，同時觀望聯準會（Fed）為期兩天的政策會議結果。

蘋果和微軟讓那斯達克綜合指數保住漲勢。道瓊指數脫離歷史新高，波音和高盛跌幅居前。

道瓊工業指數下跌127.51點，至32,825.95點，跌幅0.4%，終止連續七個交易日的漲勢。標普500指數下跌6.23點，至3,962.71點，跌幅0.2%，結束連五個交易日漲勢。道指和標普500指數週一均收於紀錄高峰。那斯達克綜合指數上漲0.1％，至13,471.57點，為兩周多以來最高，盤中一度上漲1.2%。

Franklin Templeton Investment Institute的首席市場策略師Stephen Dover表示，「陸續公佈的經濟成長數據幾乎比所有人預期的都要好，市場正在試圖分析這對長期前景會有何種意義。迄今為止，成長股表現優於價值股，但是類股輪動已經開始了，現在他們的差距正變小，類股之間展開拉鋸」。

羅素成長股指數上漲0.4%，羅素價值股指數下跌0.7%，近期資金輪動出科技股和其他高價成長股的趨勢有所逆轉。

科技和通訊股上漲，蘋果公司、微軟和Alphabet均上漲超過1%，臉書上漲2%。

投資人密切關注Fed是否會就近期的公債殖利率上漲做出回應。Fed官員周二展開為期兩天的政策會議，Fed主席鮑爾將於周三會議結束後發表公開談話。

在企業消息方面，福特汽車跌5.4%。這家汽車製造商表示，如果全球半導體持續短缺，今年業績可能受到影響。

蘋果上漲1.3%。路孚特數據顯示，此前Evercore ISI上調蘋果股票目標價，為所有追蹤蘋果的分析機構中最高。

華爾街波動率指數（VIX）觸及五周最低19.68點。午後中段，10年期美國公債殖利率升至1.62%，讓投資人對高價成長股的熱情有所降溫。

Globalt Investments基金經理人Tom Martin說：「對市場而言，這次Fed是很長一段時間以來最重大的會議。這是近期通膨上升和通膨疑慮出現之後的第一次會議。」

由於全國各地天氣嚴寒，美國2月零售銷售降幅超過預期。上月惡劣天氣也打擊了工業生產，德州和南方其他地區遭遇嚴寒導致一些工廠停產。