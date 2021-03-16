EToro借殼上市 新公司市值估破百億美元

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
電子交易平台EToro將與特殊目的收購公司合併後在美國上市。 網路照片
電子交易平台EToro將與特殊目的收購公司合併後在美國上市。 網路照片

電子交易平台EToro宣布，將與Betsy Cohen的特殊目的收購公司（SPAC）FinTech Acquisition Corp. V（FACV）合併後上市，新公司市值可望突破百億美元。

EToro的聲明指出，合併後將以EToro集團的名稱營運，在那斯達克交易所掛牌；合併後的公司，市值約104億美元。聲明並指出，EToro已在去年成為美國美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority，FINRA）的成員，預期今年下半年開始在美國提供股票交易服務。

FACV股價16日在紐約早盤暴衝16.5%，報12.5美元。

EToro在2007年成立，標榜「社群投資平台」，是線上交易平台羅賓漢市場公司（Robinhood Market）的競爭對手，2018年進入美國市場；EToro表示，該公司去年新增逾500萬名註冊用戶，目前已有數十個國家的2,000萬名註冊用戶。

EToro平台並不收取佣金，但與美國業者不同，並未透過客戶訂單流回饋（payment for order flow，PFOF）模式獲利，也就是把交易資料賣給避險基金，因為歐洲地區禁止這種做法。EToro的獲利模式，主要來自該公司支付券商的價格與用戶交易價格間的價差。

延伸閱讀

日媒：美日2+2會談 點名批判中國不守國際秩序

美官員：共軍現代化威脅台灣 美介入需審慎

反駁美指控 孟晚舟律師尋求增加更多證據

駐港領館2員染疫傳耍特權拒隔離 美國闢謠

相關新聞

美股早盤漲跌互見 市場關注聯準會本周會議

美股16日早盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌，標普和那指則溫和上漲；市場持續關注聯準會（Fed）本周會議的動向。

美債殖利率上升 吸引大陸日本大買美債

大陸1月意外增加美債229億美元，至1.09兆美元，創下2019年10月以來的一年多高點。顯示美債殖利率的上升，已吸引大...

【Barron's】美債利率風暴下 美股投資人宜順風轉舵

狂風暴雨來襲時，第一個反應往往是遁入避風港。如今股市投資人遭遇美國公債殖利率竄升掀起的一陣陣風暴，在驚濤駭浪不時湧現之際，該退避到安全港口，直到風平浪靜嗎？

新聞解析／科技王？電音王？自封新頭銜的馬斯克在賣什麼關子？

除共同創辦人、執行長、執行長，馬斯克（Elon Musk）為自己在特斯拉（Tesla）加冕了一個新頭銜「Technoking of Tesla」。

臉書高層吐露心聲：祖克柏是統治20億人國王

美國右翼組織最近公布影片顯示，臉書一名高層告訴臥底記者，臉書「太過強大」，美國聯邦政府應介入分拆這家公司，因為臉書執行長...

克魯曼：從圖書業變與不變 預見2023疫後城市樣貌

新冠肺炎疫情一旦平息，城市和職場生活能重拾疫前樣貌嗎？沒人能預見未來，但若鑑往能知來，不乏一些歷史往例可供參照。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。