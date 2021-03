馬斯克加入非同質代幣（NFTs）數位藝術投資熱

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克周一(15日)加入非同質代幣(NFTs)數位藝術投資熱,推文說他要賣一首歌來做為非同質代幣。

非同質代幣英文全稱為non-fungible token,是加密幣世界鑄出的無形數位代幣,獨一無二,沒有固定易於兌換的價值,代表對某虛擬或真實資產的所有權,可以買賣。上周佳士得剛以6,900萬美元拍出一項數位藝術品,得標者得到的就是一枚NFT。

最近NFTs在名人圈中流行起來,女明星Linsay Lohan、馬斯克同居女友Grimes、NBA球隊達拉斯獨行俠老闆Mark Cuban等人都投入。

馬斯克並沒有馬上接著說明他會在哪裡出售他這個「代幣」,也沒講他準備賣多少錢。

馬斯克近來顯然對加密幣市場大感興趣。之前已陸續對比特幣、狗狗幣發表看法。