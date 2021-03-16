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馬斯克加入非同質代幣（NFTs）數位藝術投資熱
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周一（15日）加入非同質代幣（NFTs）數位藝術投資熱，推文說他要賣一首歌來做為非同質代幣。
非同質代幣英文全稱為non-fungible token，是加密幣世界鑄出的無形數位代幣，獨一無二，沒有固定易於兌換的價值，代表對某虛擬或真實資產的所有權，可以買賣。上周佳士得剛以6,900萬美元拍出一項數位藝術品，得標者得到的就是一枚NFT。
最近NFTs在名人圈中流行起來，女明星Linsay Lohan、馬斯克同居女友Grimes、NBA球隊達拉斯獨行俠老闆Mark Cuban等人都投入。
馬斯克並沒有馬上接著說明他會在哪裡出售他這個「代幣」，也沒講他準備賣多少錢。
馬斯克近來顯然對加密幣市場大感興趣。之前已陸續對比特幣、狗狗幣發表看法。
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
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