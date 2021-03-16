疫後投資大翻轉？手握70兆美元的「千禧世代」掀起四大趨勢！

當全球疫情逐漸好轉，股市卻一夕豬羊變色！近來，全球股市走跌，台股也已摜破「萬六」大關，投資人該如何操作？而手握70兆美元的「千禧世代」如何引領投資趨勢？

近兩週，由於美國公債殖利率飆漲、股市資金遁逃，引發美股與台股行情大震盪，類股也輪動劇烈。這波起漲的主角換成能源、傳產股，而曾在疫情期間受人追捧的科技股卻一度重挫兩成以上；甚至，被公認是台股「護國神山」的台積電，這一陣也因為美股ADR跌太兇，台灣股價曾經摜破600元大關。

不過，3月9日晚上由於公債殖利率回跌，資金由債返股，美國科技股全體大反攻。特斯拉瞬間回漲兩成、台積電ADR也回升2%，能源股則又變弱。這樣的盤勢愈來愈讓人看不懂，到底是股市崩盤前兆還是起漲點？

「千禧世代」恐慌性賣壓出籠

缺乏投資經驗的年輕股民，尤其感到焦慮。疫情期間，不論美國或台灣都有一批「千禧世代」股民，因為看到人生第一次大行情，曾大舉進場。現在遇到瞬間翻盤，股齡尚淺的他們這兩週吃不下、睡不著，甚至決定「畢業」，恐慌性賣壓出籠。

這波行情該怎麼看？股市新手們到底該逃，還是留？

最近被《紐約柯瑞恩商業》雜誌（Crane’s New York Business）選為2021年華爾街傑出女性、花旗銀行私人財富管理部門北美區執行長劉宏敏（Ida Liu）接受Yahoo Finance Live專訪，希望大家先別慌。

劉宏敏指出，這段震盪期間，更適合把投資視野放遠，趁勢重新調整手上股票配比。她並以協助客戶理財的豐富經驗，提出以下三點觀察。

第一點，這一陣子股市反映出什麼現象？

劉宏敏認為目前偏向健康的類股輪動。一些在去年疫情期間被壓低的股票類型，最近有望隨著疫苗施打率增加、疫情好轉下逐漸反彈。

這其中包括了房產、旅館業、以及觀光旅遊等。建議可以順勢增加這類股票的比重。

第二點，千禧世代股民需要避免哪些投資謬誤？

劉宏敏發現，這群千禧世代股民，相對於熟齡客戶來說，格外熱愛「All In（全押）」。她每天都檢視全球客戶的投資狀況，常發現美國千禧世代的客戶，要不就是現金比重過高，要不就熱愛重壓兩、三檔，甚至全押等一檔股票的偏好。

也就是說，不進場則已、一進場就重押。 劉宏敏較不建議將投資標的過度集中，投資若要穩定獲利，請盡量放長來思。例如，今年沒漲的股票類型，也許明年會漲。從這兩週類股輪動的狀況就證實了，所以股票類型應該做多元化規畫。

換句話說，目前手上持有科技股過多的投資人，最近可趁勢調整，增持一些傳產類別的股票。若持有過多的是傳產能源類型，則可考慮趁科技股回檔撿便宜。

第三點，千禧世代將翻轉投資市場？

劉宏敏說，去年以後，其實全球股市生態已經被這群年輕人改變了，老手千萬別輕忽。

就像年初一群年輕的華爾街散戶，可以在網上集結並且哄抬一間營運不佳的遊戲連鎖店面GameStop至天價，就是一例。

她估計，由於戰後嬰兒潮陸續因為去世繼承、或事業交班子孫，未來的25年內，將有總計高達70兆美元的資產移轉到千禧世代。也因此，這股世代交替帶來的投資趨勢改變，老手絕對不能輕忽。

往後，這群年輕人偏好的股票或公司，肯定會相對有更多溢價空間，最後會讓市場裡其他投資人必須跟著走。

新世代帶來的四大投資趨勢

首先，ESG類股持續壯大。 由於這群年輕世代比較關心氣候變遷與環保議題，也會希望企業更善盡社會責任。因此ESG永續投資類型的企業，在未來肯定會更受到這群股民追捧，也將是即將大紅的一大趨勢。 第二大趨勢，亞洲市場發燒中。 因為中國、東南亞等亞洲地區經濟的快速發展已不容忽視，當地也有已經有不少新富階級，他們所追捧的亞洲地區股票，未來成長空間相當大，值得密切關注。 第三大趨勢是熟齡醫療保健產業。 全球不少國家正邁入高齡與少子化社會。年輕世代可能更會善用新技術、新工具來照護長輩，因此這類產業的股票長期看好。 第四大趨勢則是5G與數位產業。 5G很肯定的極將是全球電信業的新主流，而近期有回檔修正的數位網路產業，長線上仍看好。主要是因為年輕世代是數位原住民，各類網路新創會更容易吸引他們的關注與投資。

（作者／林士蕙 本文出自2021.3.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）