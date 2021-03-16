真搞笑？馬斯克自封「技術天王」 財務長加官代幣大師
特斯拉（Tesla） 創辦人馬斯克為自己和財務長煞有其事地各自增加一個頭銜，據申報資料顯示，馬斯克身兼「特斯拉技術大王」(Technoking of Tesla)，財務長Zach Kirkhorn則多了「代幣大師」的稱號。
在另外一份申報資料中，特斯拉宣布自2018年9月起起擔任汽車事業總裁的Jerome Guillen已於上周轉任特斯拉重型卡車事業總裁。馬斯克在2017 年12月首次展示Semi原型車，並表示特斯拉將於2019年開始生產這款聯結車。如今，特斯拉打算今年年底開始交車。
特斯拉發布新聞稿說：「在特斯拉準備首次進入重要的重卡市場之際，Guillen現在將善盡他在本行的豐富背景，專注並領導特斯拉Semi計畫的各方面，包括相關的充電和服務網路。」
投資者反應積極。特斯拉股價在紐約一度上漲2.1%，至707.94美元。
Wedbush分析師Dan Ives在周一的客戶報告中說：「我們認為Guillen調任重型卡車業務是一項重大策略，表明特斯拉計劃未來幾年加倍投入Semi和卡車業務，」。他對該股評級為中性。
特斯拉曾設有技術長職位，由聯合創辦人史陶柏（JB Straubel）擔任，但他已在2019年離開公司。Kirkhorn的「代幣大師」頭銜可能與特斯拉上個月披露的購買比特幣有關。
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