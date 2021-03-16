又搞怪！馬斯克自封「電音之王」財務長成「貨幣大師」

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和他的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）各自增加了一個詼諧的頭銜，分別是「特斯拉電音之王」（Technoking of Tesla）和「貨幣大師」（Master of Coin），搞怪行徑引發外界注目。

CNBC報導，根據特斯拉15日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，自2021年3月15日起，馬斯克和柯克宏的頭銜分別更改為特斯拉電音之王和貨幣大師。

目前尚不清楚是什麼原因促使馬斯克更改頭銜，但特斯拉上個月宣布已購買了價值15億美元的比特幣，推測這可能是財務長柯克宏更改頭銜的原因。

在另一份申報文件中，自2018年9月以來一直在特斯拉擔任汽車業務總裁的吉倫（Jerome Guillen），也從上周起成為重型貨車業務的總裁。