金價因低利率預期連二日走強 基本金屬受陸經濟提振

油價連續二日下跌，受期貨溢價和美元走強影響。黃金連續兩個交易日上漲，投資者猜測聯儲會決策者在本周的政策會議上會堅持對低利率的預期。銅價連續第四個交易日上漲，多數基本金屬走高，反映中國的經濟數據優於預期增強了對需求的樂觀情緒。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價小幅下跌

周一紐約原油期貨小幅下跌0.3%，縮減早前的跌幅，因美國股市扭轉跌勢。

此外WTI原油近月合約的期貨溢價處於1月份以來最嚴重狀態，暗示著供過於求。

CFRA Research的能源股分析師Stewart Glickman表示，「在油價大幅波動後出現了一點盤整走勢。庫存水準並不很糟，但需求也沒有完全恢復」。

原油今年已上漲逾30%，但這波升勢重新燃起對油價進一步上漲將觸發美國頁岩油產量回升的疑慮。

4月交割西德州中級原油（WTI）下跌22美分，至每桶65.39美元。布蘭特原油5月交割原油期貨下跌34美分，至每桶68.88美元。

●金價上漲

雖然經濟從疫情中強勁復甦可能會促使Fed在2023年提高利率，但這種升息前景不會出現在他們本周的預測中。

金價目前持穩在9個月低點附近；分析師表示，鮑爾重申不收緊政策可能會進一步提振金價。

紐約時間下午2:38，現貨黃金上漲0.2%至1,730.11美元，上周五上漲了0.3%。 4月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，收於每英兩1,729.20美元。現貨白銀上漲1.2%，鈀金和白金也走高。

●銅價連續四天上漲

中國周一公佈的官方數字顯示，今年前兩個月，工業產值、零售和固定資產投資的成長速度都超過30%。

儘管去年同期經濟幾乎關閉使得數據對比失真，但依然增強了對經濟前景好轉的信心。

智利銅礦的勞資談判也帶來供應干擾的威脅，增加了投資者對供應短缺的押注。

市場供應緊張的另一個跡象是，冶煉廠處理費跌至至少2013年Metal Bulletin指數開始以來的最低水平。投資人目前正在等待Fed本周貨幣政策決定。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲0.7%，收於每噸9,144.50美元，創下2月25日以來的最長連續上漲。

鋁價上漲2.2%，儘管中國的產量不斷擴大。