台積電ADR隨費半反彈0.7% 費半勁揚2.3%

台積電ADR周一反彈0.7%收119.08美元，較台北交易股票溢價10.1%。費城半導體指數大漲2.3%。

標普500指數和道瓊工業指數周一收盤再創新高，市場對投資經濟復甦和疫苗接種進度更加樂觀，美國長天期公債殖利率微跌。

標普500指數連續五個交易日上漲，公用事業和房地產類股漲幅領先。道瓊工業平均指數也收在歷史高點，並連續七個交易日走高。蘋果、特斯拉、和臉書（Facebook）率那斯達克綜合指數走高。

道瓊工業指數上漲174.82點，收於32,953.46點；標普500指數上漲0.7%，至3,968.94點。那斯達克綜合指數攀升1.1%，報13,459.71點，該指數仍較2月12日創下的收盤最高峰低近5%。

台灣加權股價指數昨天微跌5.85點收16,249.33點。台積電跌0.5%收611元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 105.50 -0.40 102.50 2.93

中華電 CHT 111.55 +0.20 110.50 0.95

台積電 TSM 672.73 +0.66 611.00 10.10

聯電 UMC 49.71 +0.23 48.15 3.25

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據