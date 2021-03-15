南韓經濟的大難題 人民變富有了 問題也變多了

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
南韓雖然人均所得已達到富有國家水準，但也面臨許多富有國家才有的嚴重經濟問題。 路透
南韓雖然人均所得已達到富有國家水準，但也面臨許多富有國家才有的嚴重經濟問題。 路透

南韓央行1月宣布，去年的人均國民所得可能超越義大利，成為南韓國內的大新聞。南韓在所得上超越七大工業國集團（G7）經濟體，證明了這個國家確實已加入成為富裕國家的一員，但該國如今也面對到一些富有國家才會有的嚴重經濟問題。

華爾街日報報導，南韓目前遇到的經濟挑戰之一，就是房價和家庭債務的激增，這點從該國近來爆發的政治醜聞就可略見端倪。南韓國營開發商韓國土地住宅公社的員工，涉嫌利用內線消息投資國有住宅開發地區土地謀利。

國際貨幣基金（IMF）預測，美國國內生產毛額（GDP）2018至2025年的平均成長率將為1.6%，南韓為2.1%，兩國之間的差距只有0.5個百分點，為有史以來最小。

雖然南韓以世界標準來看已經是富有國家，但據世界銀行以2010年匯率為基準的數據，南韓2019年的人均GDP為28,675美元，仍只有美國的一半。

南韓的人口危機（南韓去年的總生育率為全球最低，只有0.84），也嚴重拖累該國經濟。南韓幾乎過去整整30年的人口成長率，都低於美國。

南韓也面臨「資產負債表陷阱」風險，即經濟的所有部門都同時嘗試減少消費。南韓家庭的債務負擔率為12.8%，遠高於美國的7.6%和德國的6.1%。南韓非金融企業背負的債務，相當於GDP的110%，已接近達到1999年亞洲金融危機後的最高水準。

政府擴大支出或許能帶來幫助。儘管南韓1月失業率竄升至21年來最高的5.4%，南韓政府在疫情期間卻一直抑制公共支出。南韓去年財政赤字占GDP比率為4.2%，是經濟合作發展組織（OECD）會員國中第四低的國家。

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