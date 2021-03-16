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福斯汽車轉型 建電池工廠

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
福斯計劃十年內在歐洲興建六座電池工廠。（路透）
福斯計劃十年內在歐洲興建六座電池工廠。（路透）

全球第二大車廠福斯（Volkswagen）15日在「電力日」（Power Day）活動上宣布，計劃未來十年將在歐洲興建六座電池工廠，並興建充電站，加快朝電動車轉型的腳步，力拚成為全球最大電動車製造商。

彭博資訊報導，福斯宣布2030年前將在歐洲興建六座電池工廠，以確保旗下電動車的電池供應，預計每年生產的電池總容量，將達到240 GWh（10億瓦時）。

福斯也將在2025年前投資4億歐元（4.77億美元），在歐洲興建充電設施；歐洲去年電動車銷量已超越中國大陸。

這是一年來大型車廠舉辦的第三場與電池有關的活動，通用汽車（GM）與特斯拉（Tesla）曾分別在去年3月、9月舉辦類似活動。

福斯聲稱擁有業界最全面的電動車計畫。福斯計劃在2030年前新推出約50款純電動車，並希望推出約30款新型的油電混合車。福斯力拚今年純電動車占該公司整體交車量的比率，至少能提高一倍，若能達標，將逼近特斯拉今年預估銷量。

另據路透報導，福斯表示，先前已與該公司勞工委員會敲定一項計畫，將允許1964年出生的員工逐步退休（調整職務並減少工時），1956年至1960年出生的員工，則可提早退休。

消息人士透露，福斯集團將在福斯品牌旗下六座德國工廠，執行相關計畫，裁減3,000至4,000人；這些工廠目前總人力約12萬人。

福斯 特斯拉

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