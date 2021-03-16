印度擬封殺加密幣 重罰投資人

印度高層官員透露，印度將提出一項法案，禁止加密貨幣，針對任何在印度交易加密貨幣、甚至持有這類數位資產的任何人祭出罰款，在印度上百萬人正投入這類炙手可熱的資產之際，此舉可能打擊加密貨幣的人氣。

路透引述知情官員指出，這項法律提案將對持有、發行、挖礦、交易和轉帳加密貨幣資產的行為，予以刑事化，成為全世界最嚴格打擊加密貨幣的政策之一。印度政府1月已經要求禁止比特幣這類民間加密貨幣，同時正在建立一套官方數位貨幣的架構。

印度高層官員表示，政府的提案將讓加密貨幣持有人有六個月可進行出清部位，此後將處以罰款。

官員們有信心上述這項能成為法律，原因是印度總理莫迪的政府在國會擁有多數席次。

如果這項禁令成為法律，印度將成為全球第一個明令規定，持有加密貨幣為「違法」行為的主要經濟體。就連中國大陸也只是禁止加密貨幣挖礦與交易，並未對持有加密貨幣者開罰。印度財政部未回覆路透的回應請求。

2019年的一個政府委員會建議，應對挖礦、產生、持有、銷售、轉移、存款、發行或交易加密貨幣者，處以長達十年的有期徒刑，但印度官員不願透露新法案是否也會包含有期徒刑，也不願說明更多細節，只說討論還在最後階段。

不過，官員也說，這項禁令是要禁止擁有民間的加密資產，但支持區塊鏈的發展。

儘管印度政府威脅禁止持有加密貨幣，當地的加密貨幣交易量仍持續增加，產業估計，800萬名印度投資人目前共持有價值1,000億盧比（14億美元）的加密貨幣投資；目前沒有這類官方數據。

印度加密貨幣交易平台Bitbns執行長達哈克指出，Bitbns吸引的資金與用戶註冊數已比一年前增加30倍。

印度歷史最悠久的加密貨幣交易平台之一Unocoin也分別在1、2月新增2萬名用戶。

比特幣在上周末衝上逾6.1萬美元的歷史新高後，15日盤中重挫9.2%，報54,733.53美元。