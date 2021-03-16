大咖聯手 打擊專利蟑螂

德國長期以來一直是專利蟑螂提起專利訴訟的天堂，令蘋果、三星電子及Google等科技大廠疲於應付，如今德國藍籌股公司及包括美國大型科技公司在的跨國公司已組成一個聯盟，要推動立法以降低該國對這類主張維持其智慧財產權者的吸引力。

位於慕尼黑、曼海姆、杜塞道夫的幾家德國聯邦專利法院，經常對涉及專利訴訟的產品下達禁令或臨時禁售令，成為吸引專利持有人提起專利訴訟的法律場所。因此，這項立法的主要目標是非實施專利實體。這類實體蓄積了一些專利組合，專門用來授權收取費用，而非應用於自家產品。批評者稱之為專利蟑螂。

這項立法的目的是要使原告更難以贏得法院的強制令，但這項法案卻使向來團結的德國商業團體分裂，造成國內最大的專利使用者與最大專利持有人反目。

福斯汽車、思愛普（SAP）、德國電信及其他國內業者支持此法案，但拜耳集團（Bayer）、西門子（Siemens）及巴斯夫（BASF）則群起反對。