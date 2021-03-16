聽新聞
test
0:00 / 0:00

Stripe躍美最大獨角獸

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

美國線上支付新創公司Stripe在完成最新一輪募資後，估值暴增至950億美元，超越知名投資人馬斯克旗下的SpaceX，成為美國身價最高的獨角獸，在全球也僅次於中國大陸的字節跳動，凸顯投資人持續搶搭電商熱潮。

Stripe在新一輪募資籌得6億美元資金，參與的投資人包括愛爾蘭國庫管理署（NTMA）、安聯集團（Allianz）、富達（Fidelity）、投資管理業者Baillie Gifford、安盛（AXA）以及Sequoia資本公司等。

Stripe估值也在本輪募資後增加到950億美元，在不到一年內暴增近兩倍，身價甚至超越歐元區的所有銀行業者。根據CB Insights，SpaceX的估值為740億美元，字節跳動則為1,400億美元。

Stripe估值持續攀升，反映電商和數位支付活動蓬勃發展，這個熱潮已推升Adyen和Checkout.com這些上市支付平台的市值，尤其Checkout.com市值在1月達到150億美元。

Stripe成功搭上電商成長的浪潮，自新冠疫情爆發後，有超過20萬家企業註冊使用這個平台。Stripe聯合創辦人John Collison表示，在2020年，Stripe每一秒處理5,000筆要求，包括支付、退費，以及處理應用程式（App）介面的其他問題。

電商 SpaceX 馬斯克

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

被宏碁「賣掉」的人回鍋 救活10年零成長公司

馬斯克要讓這些車透過星鏈上網 但不含特斯拉車款

相關新聞

印度擬封殺加密幣 重罰投資人

印度高層官員透露，印度將提出一項法案，禁止加密貨幣，針對任何在印度交易加密貨幣、甚至持有這類數位資產的任何人祭出罰款，在...

福斯汽車轉型 建電池工廠

全球第二大車廠福斯（Volkswagen）15日在「電力日」（Power Day）活動上宣布，計劃未來十年將在歐洲興建六...

新興經濟體升息 快了

各國以前所未見的降息支撐受新冠疫情重創的經濟後，將迎來利率上揚的新年代。經濟學家認為，巴西與土耳其等新興經濟體即將開始升...

美元看升 空單大減碼

今年以來投資人最喜愛的交易之一是做空美元，但目前美元正在回升，路透分析指出，技術分析型態顯示，美元將繼續走揚，有望收復去...

Stripe躍美最大獨角獸

美國線上支付新創公司Stripe在完成最新一輪募資後，估值暴增至950億美元，超越知名投資人馬斯克旗下的SpaceX，成...

大咖聯手 打擊專利蟑螂

德國長期以來一直是專利蟑螂提起專利訴訟的天堂，令蘋果、三星電子及Google等科技大廠疲於應付，如今德國藍籌股公司及包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。