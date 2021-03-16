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近8成小學生沒用過！消失的公共電話亭 日本電信公司兩招讓它復活

聯合新聞網 / 綜合報導
公共電話示意圖。圖片來源／ingimage
公共電話示意圖。圖片來源／ingimage

過去手機尚未普及的年代，在外頭想打電話，都得仰賴街頭巷尾的「公共電話亭」，向電話另一端的人傳達即時訊息。然而，隨著時代的變遷，幾乎人人都有手機之下，使得公共電話逐漸消失在日常生活中。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，過去公共電話在日本隨處可見，在達數量高峰的1984年，全日本約有高達93萬台公共電話。然而因為手機的普及，公共電話的數量逐年減少，到2020年3月時，只剩下15萬台。更有百分之77的小學生從來沒有使用過公共電話。

報導指出，公共電話分為設立在街區中，以及設置在車站、醫院等公眾場合的兩種。後者在如今幾乎已被裁撤，前者也有考慮削減數量的意見出現。熟悉電信通訊的山田肇教授認為：平衡使用者與經濟效率去做考量，將公共電話裁撤至最低限度數量，是無可奈何之事。就算公共電話能在災害中派上用場，但現實層面考量下，確實難以擴充公用線路。

為了維持公共電話的使用率，日本電信電話（NTT）也嘗試「轉型」，例如讓公共電話亭提供手機充電的功能，並且將東京都內約600台公共電話設為免費wifi的據點等等，就是想找出適合現代社會的生存方式。

然而即使如此，仍有需要依靠公共電話生活的人們存在。例如四國高知縣的土佐清水市，就有聚落因為人口高齡化，許多老人沒有手機，加上環境電波訊號不佳，於是在居民要求下在2018年設置了公共電話。福島市的也有社福相關機構，設置簡易公共電話，提供機構住戶利用。

另外像是在日本311大地震時，業者就開放公共電話免費撥打，讓許多生還的災民聯絡親友。防災行政的專家永田尚三教授認為，公共電話帶有公有財產的性質，每當災害發生後，都有許多民眾使用公共電話報平安，因此最好在各個避難場所及便利商店都設置，並與民間力量結合，讓公共電話繼續存留下來。

日本 高齡化 智慧型手機

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