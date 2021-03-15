快訊

PLG／少俠最後一季！敵不過傷勢 田壘季後引退

印度將立法禁加密貨幣 持有買賣挖礦都違法

中央社 / 新德里／孟買15日綜合外電報導

政府高級官員告訴路透社，印度將立法禁止加密貨幣，交易甚至持有這種數位資產者都將挨罰。此舉可能重創數以百萬計搶進這個資產的投資人。

這是全世界打擊加密貨幣最嚴厲的政策之一，上述直接了解立法計畫的官員透露，根據這項法案，舉凡持有、發行、開採、交易、轉讓加密資產都是觸法。

這和1月間政府政策呼籲禁止比特幣等私人虛擬貨幣，同時間建立官方數位貨幣框架的政策一致。政府先前的發言讓投資人燃起希望，以為當局對這個新興市場會更加寬容。

上述官員表示，這項法案給予加密貨幣持有者6個月時間結清，之後就將受罰。由於法案內容尚未公布，這位官員要求報導不具名。

由於印度總理莫迪（Narendra Modi）政府在國會擁有多數席次，官員有信心這項法案能成為法律，而如果這項禁令成為法律，印度就將成為持有加密貨幣係屬違法的第1個主要經濟體。中國禁止加密貨幣挖礦與交易，並未對持有加密貨幣開罰。

財政部尚未回覆記者詢問的電子郵件。

印度 比特幣

延伸閱讀

美日印澳拉攏法國抗中 傳4月孟加拉灣軍演

美紓困金助攻比特幣 馬斯克賺到

政院將排審職災保險法 勞團盼5月1日前有好消息

路透：印度製iPhone12 組裝由鴻海吃下

相關新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

美債殖利率上周五飆升，美股大盤走勢再度分歧；道瓊連續六個交易日上漲，再創歷史新高，不過科技股和半導體股因美債殖利率勁揚而...

活到老工作到老？ 日本勞動人口大幅降 下月起延後至70歲退休

日本厚生勞動省推算，如果政府什麼都不做，未來20年，少子高齡化的日本勞動人口將大減1200萬人以上，跌破5500萬人，對經濟成長影響甚劇。日本修法要求企業「努力」讓員工工作到70歲，下月生效。

華府北京將會談 王丹：盼美施壓釋放中國政治犯

美中高層將於18日在阿拉斯加會晤，旅居美國的中國民運人士王丹今天在臉書發文說，中國海外反對派智庫向美國政府提出了一份名單...

福斯德國廠擬砍5000人 裁員計畫成本近171億元

德國汽車巨擘福斯公司（Volkswagen）消息人士今天說，福斯計劃在德國工廠裁減多達5000個工作機會，將透過讓資深員...

非洲豬瘟肆虐亞洲 泰國活豬出口額去年逆勢勁增339%

泰國去年的養豬業出口一飛衝天，在非洲豬瘟肆虐亞洲、幾百萬頭豬隻遭到撲殺之際，大發「疫外之財」。

【經濟彭博周報】銅價飆升 製造業掀蝴蝶效應

面對不斷高漲的銅價，開利全球公司（Carrier Global）想到一套計畫來管制成本：對原物料成本做避險措施，並提高暖氣、通風和空調系統的售價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。