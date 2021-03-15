印度將立法禁加密貨幣 持有買賣挖礦都違法

政府高級官員告訴路透社，印度將立法禁止加密貨幣，交易甚至持有這種數位資產者都將挨罰。此舉可能重創數以百萬計搶進這個資產的投資人。

這是全世界打擊加密貨幣最嚴厲的政策之一，上述直接了解立法計畫的官員透露，根據這項法案，舉凡持有、發行、開採、交易、轉讓加密資產都是觸法。

這和1月間政府政策呼籲禁止比特幣等私人虛擬貨幣，同時間建立官方數位貨幣框架的政策一致。政府先前的發言讓投資人燃起希望，以為當局對這個新興市場會更加寬容。

上述官員表示，這項法案給予加密貨幣持有者6個月時間結清，之後就將受罰。由於法案內容尚未公布，這位官員要求報導不具名。

由於印度總理莫迪（Narendra Modi）政府在國會擁有多數席次，官員有信心這項法案能成為法律，而如果這項禁令成為法律，印度就將成為持有加密貨幣係屬違法的第1個主要經濟體。中國禁止加密貨幣挖礦與交易，並未對持有加密貨幣開罰。

財政部尚未回覆記者詢問的電子郵件。