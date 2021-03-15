矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。Stripe官網
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。Stripe官網

美國線上支付平台Stripe剛完成最新一輪募資，推升估值暴增至950億美元，成為矽谷最值錢的未上市企業，顯示投資人踴躍追捧這家公司。

Stripe在新一輪募資籌得6億美元新股本，參與募資的企業包括愛爾蘭國庫管理署（NTMA）、安聯集團（Allianz）、富達（Fidelity）、投資管理業者Baillie Gifford、安盛（AXA）以及Sequoia資本公司。

Stripe估值持續攀升，反映電商和數位支付活動蓬勃發展，這個熱潮已推升Adyen和Checkout.com這些上市支付平台的價值水漲船高，尤其後者市值在1月達到150億美元。

Stripe成功搭上電商成長的浪潮，自新冠疫情爆發後，有超過20萬家企業註冊使用這個平台。Stripe聯合創辦人John Collison表示，在2020年，Stripe每一秒處理5,000筆要求，包括支付、退費、顧客資料檢查，以及處理應用程式（App）介面的其他問題。

不過，有部分投資人質疑，這些科技公司的估值能否持續攀升勢頭，此時適逢通膨預期升高引發債市震盪，和新冠病毒疫苗相繼問世，加速各國重啟經濟。

電商 疫情 矽谷

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