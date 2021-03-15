彭博：半導體漲價 是個被忽略的通膨指標
彭博資訊報導，晶片需求正在上揚，與此同時半導體產能受限，如果漲價效應最終轉嫁到消費者身上，通膨自然就會跟著上揚。這也代表，半導體現在是個被忽略的通膨指標。
研究機構Southbay Research創辦人薩特林（Andrew Zatlin）認為，半導體產能面臨挑戰，到了2022年還會是個問題。
半導體製造廠必須利用需要大量測試與微調的精密設備進行生產，因此生產晶片的過程會耗費一些時間。此外，對陸企銷售實施限制，也讓供應受限。
薩特林說，上述問題迄今尚未產生太大影響，因為大型公司擁有可提供價格保障的合約，然而實質世界卻受到影響。供應商沒有動機以持平的價格銷售，因此產能受限。這迫使買方必須利用DRAM記憶體的現貨市場，結果推高價格，迫使企業坐下來與供應商協商，並提出更高的價格。
晶片價格目前漲價約20%，問題在於，生產成本何時會轉嫁出去。由於許許多多產品都搭載晶片，因此會是能源、房屋價格上漲之外，推高通膨的另一項因素。
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