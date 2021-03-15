今天開盤前 五件國際事不可不知

美債殖利率上周五飆升，美股大盤走勢再度分歧；道瓊連續六個交易日上漲，再創歷史新高，不過科技股和半導體股因美債殖利率勁揚而回落，台積電ADR也收黑。美國已啟動日光節約時間，股市提前一小時開盤。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●道瓊創高 台積電ADR收黑

隨美國推展紓困措施並加緊施打疫苗，投資人又開始憂心通膨有過熱之虞，如今，市場最關注本周聯準會（Fed）決策會議對經濟展望的看法。

道瓊上周五上漲293點，收在歷史新高32,778點，一周上漲4.1%，創去年11月來最佳單周表現。標普500終場僅漲4點，但同樣創新高，一周漲2.6%。那斯達克綜合指數周五下跌0.6%，費城半導體指數跌1.1%，台積電ADR也下跌1.9%，仍有高於台北交易股價8.6%的溢價。那斯達克和費半周線分別漲3.1%和1.5%，但那斯達克已連四周周線表現不如道瓊，為2016年來首見。

隨投資人對安全資產胃口減退，美國10年期公債殖利率上周五漲到1.634%，連續六周上揚，達到一年多來高峰。

Nordea投資基金的高級宏觀策略師加里說，「我們認為美國10年期公債殖利率還有進一步上場的空間，有可能觸及1.8%。成長股對利率市場仍高度敏感。」

●超級央行周 牽動市場

隨著超級央行周登場，美國、日本、英國及巴西、土耳其等國央行將在未來數日密集舉行決策會議，其中以聯準會（Fed）最新動向最受矚目，債市波動可能隨之加劇，倘若殖利率進一步攀升，大型科技股和其他成長股將欲振乏力。

一般預期Fed在美東時間17日下午2時（台灣時間周四凌晨2時）的決策會後，可望宣布延續既定寬鬆政策路線，維持基準利率和購債計畫不變。Fed也可望發布新的經濟預測。官員最近顯示，願意容忍市場利率溫和彈升，在經濟復甦初期任由市場力量收緊金融情勢。

台灣中央銀行今年首場理監事會議將於18日召開，市場預估，我國央行貼放利率將「連四凍」、維持現行1.125%的歷史新低水準，同時將大幅上調今年經濟成長預估值。

不過，日本銀行（央行）19日結束兩天會議時，可能微調10年期公債殖利率調控方式，購買指數股票型基金（ETF）和不動產投資信託（REIT）在執行上也可能有所調整，目標是讓刺激措施更能行之久遠。

●比特幣創新高

隨著各界樂觀預期比特幣將獲得更廣泛應用，加上美國開始發放紓困金有望帶來新一波投資資金，推升比特幣價格加速上漲，昨天衝破61,000美元，再創新高價。

根據彭博資訊報價，比特幣昨天盤中上漲1%至61,669.88美元，繼13日衝破60,000美元大關後，又再突破一個整數關卡。比特幣稍後回落至60,981.18美元。另一報價網站Coindesk數據顯示，14日以太幣最高來到1,900美元以上。

●美加股市提前一小時開盤

美國、加拿大14日凌晨2時將實施日光節約時間，時鐘撥快一個小時；美股開盤時間將從台北時間晚間10時30分，提前至晚間9時30分。歐洲國家將在3月28日凌晨最後一次實施夏令時間，歐盟已預定今年之後廢除日光節約時間。

●微軟郵件遭駭 最先發現漏洞的戴夫寇爾調查無資料外洩跡象

彭博引述知情人士報導，微軟公司（Microsoft）正著手調查，侵入Exchange 郵件伺服器的駭客，是否就是利用台灣資安顧問公司戴夫寇爾（DEVCORE）所發現的漏洞乘虛而入。

早在去年12月，戴夫寇爾即宣稱，被廣泛使用的Exchange商業電郵軟體有缺陷。到了今年2月下旬，微軟通知戴夫寇爾，即將發布修補程式來修復此問題。

Palo Alto Networks的研究人員表示，就在微軟向戴夫寇爾透露其當時仍為秘密的修補程式後幾天，駭客更加強惡意攻擊。

據彭博新聞報導，微軟正開始調查，是否因為和合作夥伴分享的情資反而招來這波駭攻。

戴夫寇爾為此發布聲明：「得知駭客團體可能使用DEVCORE回報給微軟的研究之後，DEVCORE已立即針對員工電腦設備、公司內部系統以及基礎架構展開全面清查，調查後未發現系統或設備有遭到入侵或是資料外洩的跡象，此外亦未在系統上發現異常的登入紀錄或是檔案存取紀錄。」