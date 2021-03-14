電動汽車產業夯 鋰電池成「新黃金」

電動汽車產業興起，連帶製造電池的原料金屬都獲得投資人青睞。外媒報導，由於環保意識崛起，電動交通工具越來越受歡迎，連帶製造電池的原料金屬也吸引大批投資。以鋰為例，過去一年的相關股價上漲了170%，鋰金屬電池的生產商過去幾個月也獲得超過20億美金的資金，被稱作是新一波「掏金熱」。

綠能「掏金熱」

金融時報報導，綠能意識崛起帶動各種再生能源的研發製造，其相關材料也被投資者看好。以電池為例，鋰已經成為新一波綠能「掏金熱」的主角，不但去年全球鋰金屬電池ETF股票上漲了170%左右，其相關生產商也獲得超過20億美金的資金。

報導分析認為，投資者的興趣上漲，代表各國不斷呼籲的零溫室氣體排放的目標，將會需要大量的電池金屬，來研發更有效能的電動交通工具。追蹤研究電池供應鏈的Benchmark Mineral Intelligence表示，這波熱潮不僅是在歐美，甚至中國都掀起一波金屬熱。

摩根大通的分析師預測，綠色經濟將帶起另一個「超級週期」，即商品價格上漲的時期，類似於中國在2000年代初期經濟飛漲的模式。

大量投資電池金屬

eminetra報導，以瑞士知名的鎳和煤礦公司Xstrata為例，該公司在上個月創立名為Vision Blue的基金，專門用於投資電池金屬，目前已經籌集7500萬英鎊，並且在馬達加斯加的一個專門研究生產鋰電池中的石墨的項目中投資約3000萬美金。

專家表示，未來幾十年，電氣化經濟的發展取決於電池金屬（鎳、銅、鋰等）的多寡影響。專門探勘深海中金屬的公司DeepGreen表示，目前有約167個國家的海洋管理單位通過了採礦法，目標是到2024年前，從富含金屬的海底大量採取資源。

然而，海洋生態學家表示，這一波「淘金熱」很可能會對海洋生態造成嚴重損害，「不能因為發展綠色能源，反而對生態造成不可挽回的傷害。」

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