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歐洲復甦基金 黑手黨虎視眈眈

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
義大利黑手黨鎖定歐盟復甦基金。（路透）
義大利黑手黨鎖定歐盟復甦基金。（路透）

新冠疫情使得經濟頹靡，犯罪集團也像合法經營的公司行號一樣受到重創，但義大利黑手黨處變不驚，已布局瞄準規模龐大的歐洲復甦基金，要從中大賺一筆。

義大利反黑手黨調查局成員巴隆涅表示，在新冠疫情去年讓各國實施封鎖措施之際，黑手黨開始悄悄滲透急需資金的企業，企圖從歐盟編列的復甦基金分一杯羹。這項規模上看1.8兆歐元（2.2兆美元）的復甦基金，預計今年稍晚開始流向咬牙苦撐的本地企業。

巴隆涅說，以西西里島為根據地的黑手黨、義國南部卡拉布里區的「光榮會」以及其他犯罪集團，紛紛尋求插手合法經營的事業，尤其是環境和數位領域等將優先取得歐盟復甦基金的領域。

巴隆涅表示：「黑手黨持續鎖定最優先收到政府紓困金的企業，尤其是醫療保健和基礎建設領域，這些領域將支出非常多錢。犯罪集團將設法攫取所有資源。我們須確保他們連一塊錢都拿不到。」

義大利成為這些犯罪集團的首要目標，因為義國可能取得最多歐盟紓困金。義大利總理德拉基正草擬一份2,090億歐元的支出提案，資金來源就是歐盟的復甦基金，他正設法幫助經濟擺脫二戰以來最嚴重的衰退。

巴隆涅也說，義國企業尤其難以抵擋疫情衝擊，因政府擔保的銀行貸款申請機制錯綜複雜，而且紓困成效很有限。結果，擁有絕佳信用的企業能取得的國家金援微薄。

黑手黨抓住這個機會，趁政府實施封鎖措施時，接觸本地急需流動性的中小企業。巴隆涅說，黑手黨成員一般尋求入股公司行號、提供高利貸給咬牙苦撐的企業，或透過幕後的合夥人搾取這些公司。

根據義大利央行的資料，去年發現可疑的企業財務操作案件數增加7%至11.3萬件。巴隆涅說：「我們強烈懷疑這牽涉到組織犯罪的利益。」

義大利 黑手黨 歐盟

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