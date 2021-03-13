賣壓「風暴」橫掃美債市場 殖利率再度勁升

美國公債市場周五（12日）慘遭「風暴」橫掃，且是從亞洲市場先行引爆；10年期殖利率最高衝到1.63%，猛升10基點，達到去年2月新冠肺炎疫情爆發之前的高點，且直到收盤仍維持在1.62%高位。

美國公債從今年初開始就一直承受壓力，主因投資人預期美國經濟與通膨都將「再次膨脹（reflation）」；現在拜登政府即將實施1.9兆美元紓困兼復甦計畫，使公債賣壓加重。

12日殖利率升幅如此之大，頗令市場人士意外，因為過去一周美國財政部雖先後三次標售大量公債，但過程相當平順。分析師指出，這凸顯出市場預期美國景氣強勁反彈；而且12日早盤便有大量賣壓出籠，促使其他投資人跟進。

道明證券全球利率策略主管米斯拉表示，市場也正在「測試」聯準會（Fed）的態度。Fed主席鮑爾之前曾淡化處理最近殖利率升勢，表示只有當市場「脫序」時才會關切，也引發賣壓。

另外，金融監理機關預訂於本月底改變銀行業資金暫行規定，也可能衝擊公債市場。去年金監機關曾暫時改變法規，允許銀行業在計算應維持多少的額外股本時，可以把公債與現金資產扣除，以鼓勵銀行擴大放款，不必擔心財務報表的制約。

分析師警告，如果金監機關不延長期限，債市的賣壓將更重，尤其是現在政府須擴大發債，以挹注紓困計畫的資金需求。

貝萊德集團債券策略長席爾指出，這是造成最近債市波動的「重要因素」。摩根士丹利專家也指出，這項暫行規定若不延長，公債市場可能再度陷入流動性不足的處境，如同去年３月時的情況一樣。