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兒子籌現「all in」比特幣 父氣炸揚言要「取消繼承權」

聯合新聞網 / 綜合報導
貴金屬貿易商SchiffGold董事長彼得·席夫（Peter Schiff）的兒子史賓賽·希夫（Spencer Schiff）近期決定將100%投資組合轉移到比特幣上。路透
貴金屬貿易商SchiffGold董事長彼得·席夫（Peter Schiff）的兒子史賓賽·希夫（Spencer Schiff）近期決定將100%投資組合轉移到比特幣上。路透

貴金屬貿易商SchiffGold董事長彼得·席夫（Peter Schiff）的兒子史賓賽·希夫（Spencer Schiff）近期決定將100%投資組合轉移到比特幣上，此舉引起彼得·席夫極度不滿，更揚言要「取消兒子繼承權」。

彼得·席夫是知名的比特幣反對者，他認為比特幣永遠不會作為一般貨幣，未來永久性地跌至0美元無不可能，更斷言任何將錢投資於比特幣的人都是傻瓜，，因為他們沒有意識到這僅僅是個「方案」，也堅信黃金作為一種價值儲存方式比數字資產更加可靠。

彼得·席夫的兒子史賓賽日前決定，以賣出最後一批白銀股票籌集現金，並將投資組合100%全集中在比特幣上，此舉引起彼得極度不滿，11日他在推特表示「我兒子在比特幣最後一次跌破5萬美元時all in，如果連我兒子都被洗腦成這樣，難以想像其他孩子會有多脆弱？」

對於彼得的言論，許多網友表示不認同，「我替您感到難過，連我11歲的兒子都要我買比特幣，我們需要多給這個世代寬容，天曉得未來的世界會是什麼樣子」，就連美國創業家龐普里亞諾（Anthony Pompliano）都嘲諷「至少席夫家族中還有人懂得增加財富」。

不過也有許多人認為，太多人在錢潮中迷失，投資比特幣風險極高，但許多人仍抱著成為百萬富翁的想法，願意以命相搏，將來很可能要承受龐大的損失。

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