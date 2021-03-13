美封殺華為 擴大限制供貨

知情人士透露，美國政府已通知華為的部分供應商，將緊縮先前已批准出口許可證的條件，禁止供應所有會被用於華為5G裝置、或是被放入華為5G裝置的零組件。最新禁令已在本周生效。

這顯示現任總統拜登打算計畫實施川普政府時期的加強出口管制措施，暗示美國官員正在落實對中國大陸保持強硬的承諾。

美國商務部2019年把華為納入貿易黑名單，規定美國公司在出售美國的技術和智慧財產權給華為之前，須申請政府許可證，之後也曾核發出口許可證給華為供應商。

路透引述取得的修正後條件指出，企業不得出口「會被用於或包含在任何5G裝置」內的零組件給華為，廣泛地闡釋出，這項禁令將禁止所有包含美國技術、且會被納入華為5G裝置的零組件，即便一些零組件跟5G功能無關；禁令已在9日生效。

根據路透，另一個修正後的標準，是禁止出口被用於軍方、5G、關鍵基礎設施、企業資料中心、雲端或太空應用技術的零組件，已於8日生效。負責監督實體清單的美國商務部工業與安全局表示，不能對「具體的出口許可證問題」置評。

彭博資訊指出，這項規定確立了更明確的禁令，也就是不得出口半導體、天線及電池等零組件給華為的5G裝置。最新修正的條件，將更符合前總統川普任期後期所提高的許可標準，也讓許可證持有者的出口條件更加一致。

不過路透指出，這項新規範可能打亂企業與華為根據先前許可證所簽署的供貨合約。川普政府在2019~2020年批准企業銷售價值870億美元的產品與技術給華為；許可證的有效期通常為四年。

路透引述取得的商務部文件顯示，川普政府在1月拒絕核發116件、產品面額共1,190億美元的許可申請，只批准四件，遭否決的產品申請大多為三類：記憶體、手機和其他裝置、網路應用技術。

美國商務部工業與安全局公告表示，該局將繼續「與跨部會的部門合作，延續實施《出口管理條例》規定的許可證政策，以保護美國的國家安全和外交政策利益」。

此外，路透也引述印度官員指出，根據印度6月生效的採購規範，可能阻止當地行動電信商使用華為製造的電信設備，而且中興通訊也可能被納入印度的採購黑名單。