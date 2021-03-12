臉書將推新功能 網紅可舉辦付費線上活動
社群平台臉書（Facebook）今天宣布將於未來幾週在台灣推出舉辦付費線上活動的功能，讓社群互動方式更多元，也為創作者和企業商家提供在臉書上新的營利形式。
臉書發布新聞稿說明，為了支持內容創作者與中小型企業，臉書在台灣將推出付費線上活動的功能，讓粉絲專頁可透過直播自行舉辦付費線上活動，包括烹飪、美妝、運動、線上講座等各種教學課程，或Podcast錄音、喜劇表演、體育活動等多元形式，讓社群交流更活躍。
為支持創作者在社群中茁壯成長，臉書將為創作者提供更多營利選擇，包含持續強化星賞機制，讓粉絲或追蹤者支持影片創作者；創作者也可加入插播廣告計畫並刊登廣告，或透過品牌置入內容和品牌合作管理平台的品牌合作來創造收益。
臉書表示，希望支持內容創作者能夠在臉書成長茁壯，並將繼續強化所有的營利產品。
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