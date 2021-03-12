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SK海力士收購英特爾記憶晶片部門案 獲美國核准

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
SK海力士收購英特爾記憶晶片部門一案，已獲美國核准。 路透
SK海力士收購英特爾記憶晶片部門一案，已獲美國核准。 路透

南韓記憶晶片大廠SK海力士，獲美國核准以90億美元收購英特爾（Intel）的Nand與儲存晶片部門，為其強化記憶晶片市場地位，跨前關鍵的一步。SK海力士股價早盤大漲4%。

SK海力士今（12）日發出聲明表示，美國審理外國人投資的外國投資委員會（CFIUS）已經核准SK海力士對英特爾記憶晶片部門這項收購案。在這之前，美國聯邦貿易委員會（FTC）也已經核准此案。

SK海力士去年10月宣布此一收購意向，從而展開必須獲得有關國家監管機關同意的程序。今年接下來，還必須贏得剩餘其他國家的同意。

收購案一旦成立，SK海力士將在第一階段先支付70億美元，餘款2025年3月之前付清。現在準備在今年底以前，接收英特爾在中國大陸大連的設施，力拚能夠在全球快閃記憶體市占超過20%。

SK海力士 英特爾

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