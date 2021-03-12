美公債市場周四輕鬆消化新債供應 長天期殖利率微升

美國公債市場似乎對本周大量增加的債券供應應付裕如，周四（11日）的30年期公債拍賣，反應熱烈。公司債方面，威瑞森電信（Verizon）發行的30年和40年期債券，需求亦佳。

彭博分析，周四美國20年期和30年期公債殖利率雖然依舊走高，但較短天期的公債殖利率變化不大，與前周相較，還呈現下跌。市場如此表現，暫時緩解了供應暴增將打壓債券價格的顧慮。

美國公債價格周四收盤漲跌互現，殖利率曲線以接近持平的7年期殖利率為支點趨陡。2年期至5年期公債殖利率收跌約1個基點；30年期公債殖利率收漲約4個基點；10年期殖利率收漲約1個基點，報1.53%。2年期與10年期殖利率差擴大2.4個基點，5年期與30年期殖利率差擴大5.7個基點。

30年期公債發行顯示需求穩健，發債結束後出現一筆期貨大宗交易買盤。

BMO Capital Markets策略師Ben Jeffery表示，市場對公債拍賣反應熱烈，需求強勁。美國財政部續發的30年期240億美元公債投標殖利率為2.295%，僅比發行前交易的殖利率高出0.5個基點。

隨著本周債券拍賣塵埃落定，交易員們能更關注聯準會下周（16-17日）的貨幣政策會議。儘管聯準會先前已經表示過目前貨幣政策適當，但歐洲央行周四有關加速購債的決定，讓聯準會即將到來的會議變得更耐人尋味。

彭博指出，下周美國長天期公債的供應還會再增加，下周二將續發240億美元20年期公債。摩根大通策略師在周三發布的分析報告中寫道，20年期公債一直較難適應供給增加。