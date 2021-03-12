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需求前景好轉 國際油價和金屬價格上漲、金價下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價創下近一周最大漲幅，燃油消費復甦有日益增強之勢。金價三天來首跌，LME追蹤的鋁庫存成長幅度創出歷史新高，減輕了市場對供應緊張的顧慮。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價上漲

紐約原油期貨周四上漲2.5%。美國高速公路機動車行駛里程上周較前一周增加10%，英國上路車輛也在增加。

加拿大皇家銀行資本市場認為，煉油利潤率的提高可能在今夏推高油價。與此同時，隨著1.9兆美元的抗疫紓困法案簽署生效，美國股市漲至歷史新高。

4月交割西德州中級原油（WTI）上漲1.58美元，收於每桶66.02美元，為近一周最高水平。布蘭特原油5月期貨上漲1.73美元，收於每桶69.63美元。紐約商業交易所汽油期貨上漲2.8%，收於每加侖2.1380美元。

●金價三天來首日下跌

美債殖利率再度上升，同時，美國首次申請失業金人數創11月來最低，得益於疫苗接種加快等措施。

美國公債殖利率上升對黃金需求不利，因持有黃金沒有利息。更快的經濟成長前景也抑制了避險需求，使得今年黃金價格下跌了9%以上。

現貨金紐約時間下午2點下跌0.1%至每英兩1,724.86美元。紐約商品交易所 4月交割黃金期貨收盤近持平，報每英兩1,722.60美元。

●多數基本金屬走高

超過7億美元的鋁湧入馬來西亞巴生港的倉庫，使得LME的庫存達到8月以來最高水平。庫存猛增328,100噸，增幅達到26%，為1990年以來最大，按噸數衡量則是1979年有數據以來最大成長。不過，分析人士表示，隨著主要經濟體開始逐漸擺脫大流行病，需求看起來依然健康。

倫敦時間下午5:56，LME鋁價上漲0.5%，收於每噸2,178美元。其他主要基本金屬多數上漲，銅上漲2.2%，回升至每噸9,000美元以上。

紐約 金價 油價

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