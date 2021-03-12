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台積電ADR隨費半狂漲5.9％ 美中半導體業將交換政策信息
台積電ADR周四大漲5.9%收120.58美元，較台北交易股票溢價11.8%。費城半導體指數狂漲4.1%，中國半導體行業協會稱與美方成立工作小組，將交流出口管制等政策信息。
美國股市周四創下歷史新高，標普500指數和道瓊工業指數雙雙創下新高，科技股再度大漲，拜登簽署1.9兆美元的紓困法案，投資人看好資金注入美股。此外，通膨上揚的顧慮也消退，且上周初請失業金人數降幅大於預期。
道瓊工業指數上漲188.57點，漲幅0.6%，收32,485.59點；標普500指數漲40.53點，漲幅1%，報3,939.34點；那斯達克綜合指數大漲329.84點，漲幅2.5%，報13,398.67點。
台灣加權股價指數昨天上漲267.89點收16,179.56點。台積電漲2%收609元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.52 +6.28 105.00 +2.40
中華電 CHT 111.39 +0.41 111.00 0.35
台積電 TSM 680.58 +5.93 609.00 11.75
聯電 UMC 49.78 +5.76 48.65 2.33
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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