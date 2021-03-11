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ECB將加快購買資產速度 抑制公債殖利率升勢

經濟日報 / 編譯／任中原

歐洲央行（ECB）11日決策會議決定第2季將加快購買資產速度，並將最早結束購買的時間提前九個月，以因應最近公債殖利率上升的壓力。ECB也維持現行各項主要利率不變，總裁拉加德稍後將主持記者會，並提出歐元區的最新經濟預測。

ECB決策委員會做出三項決定。第一，將依據1.85兆歐元新冠肺炎緊急購買資產計畫（PEPP）繼續淨買進資產，至少到2022年3月底止（原先的最早停止時間是2022年底），且必要時將延長到疫情結束為止。

基於對金融情勢與通膨展望的綜合評估，第2季購買資產的速度將比第1季大幅加快，以防止金融情勢吃緊。購買時間、各個國家及各種資產的分配，將具備高度彈性。如果金融情勢有利，則PEPP資金不須全部用磬。

到期公債收回的本金，將再度投入市場，至少到2023年底為止。

第二，依據原有的資產購買計畫（APP），每月仍繼續淨購買200億歐元資產；只要是維持寬鬆政策之所需，每月仍將維持此一金額，直到開發升息不久前才會停止。到期公債收回的本金，將再度投入市場，且在首度升息之後仍將繼續投入一段時間。

第三，ECB的主要再融資操作（MRO）利率、邊際放款利率（MLF）利率及存款利率等三大利率，則分別維持零、0.25%及負0.5%不變，直到通膨展望明顯達到「接近，但低於2%目標」，且基本的通膨動能也符合此種勢頭為止。

經濟學者指出，ECB將緊急購債計畫最早結束時間從2022年底提前到2022年3月底，顯示ECB將加快購買資產速度，但並未做詳細說明。另外ECB也未決定將採取「殖利率曲線控管」（YCC）措施，以遏止公債殖利率升勢。

ECB 通膨

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