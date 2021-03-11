聽新聞
test
0:00 / 0:00
ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸10億元
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）最新敲進一檔股票，是剛上市的美國遊戲公司Roblox。
伍德旗下方舟投資公司的ARK 新世代網路ETF（ARK Next Generation Internet ETF）在10日大買519,086股Roblox股票，以Roblox當天收盤股價來計算，這批交易價值3,600萬美元（相當約10億元台幣）。ARK 新世代網路ETF在過去一年漲幅達157%。
線上遊戲平台Roblox成立於2004年，著名遊戲包括《機器磚塊》，甚受兒童喜愛。這個平台允許用戶設計自己的遊戲、物品、T恤及衣服，以及遊玩自己和其他開發者創建的各種不同類型的遊戲。
截至2020年8月，Roblox號稱每月活躍用戶數超過1.64億人，其中一半以上由美國16歲及以下的兒童組成。
Roblox 10日才在紐約證交所直接上市，收盤上漲54%，報每股69.50美元，盤中估值一度攀升抵450億美元，成為遊戲人氣股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言