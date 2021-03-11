ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸10億元

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）最新敲進一檔股票，是剛上市的美國遊戲公司Roblox。

伍德旗下方舟投資公司的ARK 新世代網路ETF（ARK Next Generation Internet ETF）在10日大買519,086股Roblox股票，以Roblox當天收盤股價來計算，這批交易價值3,600萬美元（相當約10億元台幣）。ARK 新世代網路ETF在過去一年漲幅達157%。

線上遊戲平台Roblox成立於2004年，著名遊戲包括《機器磚塊》，甚受兒童喜愛。這個平台允許用戶設計自己的遊戲、物品、T恤及衣服，以及遊玩自己和其他開發者創建的各種不同類型的遊戲。

截至2020年8月，Roblox號稱每月活躍用戶數超過1.64億人，其中一半以上由美國16歲及以下的兒童組成。

Roblox 10日才在紐約證交所直接上市，收盤上漲54%，報每股69.50美元，盤中估值一度攀升抵450億美元，成為遊戲人氣股。