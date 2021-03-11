快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸10億元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）。（彭博資訊）
有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）。（彭博資訊）

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）最新敲進一檔股票，是剛上市的美國遊戲公司Roblox。

伍德旗下方舟投資公司的ARK 新世代網路ETF（ARK Next Generation Internet ETF）在10日大買519,086股Roblox股票，以Roblox當天收盤股價來計算，這批交易價值3,600萬美元（相當約10億元台幣）。ARK 新世代網路ETF在過去一年漲幅達157%。

線上遊戲平台Roblox成立於2004年，著名遊戲包括《機器磚塊》，甚受兒童喜愛。這個平台允許用戶設計自己的遊戲、物品、T恤及衣服，以及遊玩自己和其他開發者創建的各種不同類型的遊戲。

截至2020年8月，Roblox號稱每月活躍用戶數超過1.64億人，其中一半以上由美國16歲及以下的兒童組成。

Roblox 10日才在紐約證交所直接上市，收盤上漲54%，報每股69.50美元，盤中估值一度攀升抵450億美元，成為遊戲人氣股。

ETF 紐約

延伸閱讀

追女股神瞄準「破壞式創新」！永豐美股ETF名稱超勁爆

女股神：比特幣有機會取代債券

缺席期間火箭7連敗 伍德盼明星賽前回歸

對特斯拉信心大增 「科技女股神」伍德持續加碼買進

相關新聞

搶蘋果汽車代工合約？彭博：鴻海、Magna是兩大競爭者

彭博資訊報導，隨著蘋果規劃進軍汽車市場，而且在與一些知名汽車廠協商陷入僵局之後，它可能會採取和過往推出新產品類似的策略，...

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸10億元

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）最新敲進一檔股票，是剛上市的美國遊戲公司Roblox。

中國不甩美制裁狂買伊朗原油 陸港口壅塞、油槽滿載

中國大陸正大舉採購伊朗石油，導致大陸港口壅塞，相較下，其他國家紛紛仍暫緩購買伊朗石油，怕擔憂遭到美國制裁，繼續等待美國總...

滯銷50萬顆賣不掉 日養殖業者推「炸牡蠣販賣機」拚活路

新冠肺炎肆虐全球，疫情除了造成許多人的健康安危之外，對經濟更是造成莫大的打擊，讓許多產業陷入蕭條之中。然而在危機之中，倒也有業者看到轉機，找出新的做法，試著打破眼前的困境。

澳洲不放棄燃煤 歐盟揚言拒簽雙邊自貿協議

澳洲與歐盟（EU）協商雙邊自由貿易協定時似乎遭遇更大的阻力，起因是澳洲拒絕設定淨零碳排這個難以達成的目標。

GameStop多空大戰數度熔斷 先狂飆41%、25分鐘又全跌光

因軋空事件聲名大噪的「網紅股」GameStop，周三（10日）股價劇烈震盪，先是早盤大漲41%攻上1月27日以來的新高價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。