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巴菲特躍身千億美元俱樂部 波克夏A股大漲助陣

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
股神巴菲特的個人淨值在10日達到1,004億美元。美聯社
股神巴菲特的個人淨值在10日達到1,004億美元。美聯社

「股神」巴菲特的財富淨值在10日突破1,000億美元，終於加入「千億美元富豪俱樂部」，成為繼貝佐斯、馬斯克等人，第六位加入這一俱樂部的富豪，主要靠旗下波克夏公司的股價創新高助陣。

巴菲特幾十年來都在全球富豪排行榜中名列前茅，但近幾年跌落排行榜頂端，原因是科技大亨急起直追，加上這位傳奇投資人的投資績效降溫。

不過，高齡90歲的巴菲特，個人淨值在10日達到1,004億美元，根據彭博億萬富豪指數，他成為第六位「千億美元俱樂部」成員，加入亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克，微軟創辦人蓋茲、路易威登集團老闆阿諾特與臉書執行長祖克柏的行列。

巴菲特的財富實際上來自波克夏持股，這家公司的股價從2021開年就扶搖直上。波克夏A股今年迄今大漲15%，遙遙領先標普500指數的3.8%漲幅。波克夏的漲勢歸因於巴菲特先前實施規模創紀錄的庫藏股，與他過去的投資風格迴然不同。巴菲特以往傾向利用坐擁的1,380億美元現金，收購其他企業或投資普通股。

由於巴菲特持續捐款支持慈事善舉，因此身價超越1,000億美元更使人眼睛為之一亮。巴菲特是「樂施誓約」（The Giving Pledge）的聯合創辦人，他自2006年起已出脫價值逾370億美元的波克夏A股，這些股票占他持股將近50%，若合併計算這些股票，巴菲特身價將超過1,920億美元。

波克夏A股10日盤中大漲4.16%，報每股407,750美元，終場漲幅收斂至1.89%，報每股398,840美元。

巴菲特 波克夏 馬斯克

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