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巴隆：台灣乾旱將影響到蘋果、特斯拉

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
台南農地乾旱龜裂。 聯合報系資料庫
台南農地乾旱龜裂。 聯合報系資料庫

台灣乾旱恐將影響晶片生產的危機，美國知名財經周刊巴隆（Barron's）也相當關切。該周刊周三（10日）發出報導，指乾旱情況若不能緩解，蘋果、特斯拉產品所需的晶片供應將受到威脅。

巴隆說，半導體製程中需要大量用水，而包括台積電（2330）在內多家重要的台灣半導體製造廠，現正面臨數十年來最嚴重的乾旱。當前全球半導體供應已經十分緊俏，如果乾旱持續下去情況勢必更糟。

巴隆引用台積電最近的社會責任資料指出，該公司在台灣的生產線每日總共需要約15.6萬公噸的水；透過回收循環利用與其他技術，台積電致力採取各項措施降低製造每個晶片所需用到的水量。以2019年為例，台積電回收再使用的水計有1.337億公噸，相當於用水量的87%。

巴隆也提到，目前台積電已開始以卡車運水支應生產所需；台灣官方表示，目前備用的水資源，直到5月底，足夠台積電維持正常製造作業。

巴隆周刊指出，如果台灣乾旱情況無法緩解，蘋果、特斯拉等公司可能會到影響，因為在面板與其他元件方面的生產過程中，水是必要的。

台積電 半導體 特斯拉

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