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台積電ADR受費半拖累跌逾2% 較台股溢價縮至8%

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台積電ADR受費半拖累跌逾2% 較台股溢價縮至8%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（10日）多數走跌，受費半指數拖累，台積電挫跌逾2%，仍較在台灣上市交易的股票溢價8%。

道瓊工業指數收高464.28點，漲幅1.46%，報32,297.02點；標普500指數收高23.37點，漲幅0.60%，報3,898.81點；那斯達克指數收跌4.99點，跌幅0.04%，報13,068.83點。

費城半導體指數收盤挫跌1.8%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.17 -2.58%

中華電 CHT 39.31 +0.10%

台積電 TSM 113.83 -2.19%

聯電 UMC 8.34 -1.07%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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