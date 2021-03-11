愛迪達今年業績展望佳

德國運動服飾大廠愛迪達（Adidas）2020年營業利益雖受疫情和門市關閉拖累，但預期亞洲和拉丁美洲市場的需求將帶動今年營收反彈，可望回升至2019年時的水準。

愛迪達10日公布，不計匯率波動影響，第4季營收較前一年同期成長1%至56億歐元，營業利益則由2.45億歐元下滑至2.25億歐元。該公司正全力應對疫情衝擊，也即將發表新的五年策略。

愛迪達表示，歷經疫情封鎖措施後，全球門市已有95%重啟，預期2021年營收將成長15%-19%，大中華、亞洲其他地區和拉美市場今年營收可望激增30%。

愛迪達執行長羅思德（Kasper Rorsted）表示：「本公司的事業在去年底持續復甦，並於第4季恢復成長；電商是去年的亮點，主要門市去年營收也成長53%，遠高於40億歐元。」

愛迪達去年10月在大中華、北美和歐洲主要市場的營收成長達兩位數，大中華市場的強勁成長動能更延續至去年底。

羅思德並強調：「我們對2021年前景充滿信心，也將在最新五年策略的第一年快速起步，預期全球營收成長將超過15%。」市場預期，愛迪達的最新五年策略將聚焦電商務和永續措施。

愛迪達並宣布，已決定恢復發放股利，預期將在5月12日的年度大會上，提議2020年股利發放每股3歐元。愛迪達表示：「這項股利提案預計共將發放5.85億歐元股利，反映本公司的財務狀況好轉，也反映2021年的樂觀展望。」

愛迪達今年獲利可能因分拆Reebok品牌相關成本而縮減，但投資銀行Jefferies分析師格茲尼克表示：「如果把Reebok相關的擱置成本加回，愛迪達對今年的展望，符合多數分析師的預期。」