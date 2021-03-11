反科技壟斷 再添大將

經濟日報 / 編譯洪啟原林聰毅／綜合外電

消息人士透露，美國總統拜登將提名主張分拆科技巨擘的哥倫比亞大學教授麗娜汗（Lina Khan），擔任聯邦貿易委員會（FTC）委員，這表明拜登積極因應反壟斷相關問題的立場。

華爾街日報報導，麗娜汗將獲提名出任聯邦貿易委員會FTC委員，FTC的職權包含執行併購、反托辣斯等政策。

麗娜汗曾在FTC和國會擔任民主黨工作人員，她也是眾院反壟斷小組委員會成員，在去年10月參與撰寫報告，指出亞馬遜、蘋果、臉書及Google握有巨大市場影響力，導致創新和消費者選擇減少，並弱化民主。

拜登在提名麗娜汗擔任FTC委員前，已任命另一位抨擊科技巨頭的台裔學者吳修銘（Tim Wu），加入白宮國家經濟委員會，擔任拜登的特助。

吳修銘的專業是競爭法、反壟斷法和媒體傳播法，主張在科技與媒體產業中，不該有壟斷地位的超大企業存在。

吳修銘是移民第二代，父親吳明達是台灣人，母親吉蓮・吳（Gillian Wu）是英裔加拿大人。

拜登 台灣人 哥倫比亞

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