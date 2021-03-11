波音報喜 2月訂單淨成長
美國航空業傳出好消息，根據最新數據，航空貨運業已開始增加人力，而睽違一年多後，美國飛機製造商波音公司（Boeing）2月新訂單也超越取消訂單，是14個月以來首見。
波音公司9日表示，2月的新訂單量為82架，超過其客戶轉換或取消的51架訂單，這是2019年11月以來首次單月訂單出現淨成長。
儘管新冠疫情肆虐，多數航空公司儘可能地節省現金求生存，拖累了新飛機的銷售，但也有些業者已開始購買新飛機，為旅行需求復甦做準備。
波音2月接到的新單，包括聯合航空（UA）下訂25架737 Max、波音不願提供名稱的客戶下訂25架737 Max，以及27架KC-46軍用空中加油機；新加坡航則把將購買19架787-10夢幻客機的訂單，換成11架777X噴射客機，波音預計這款機型要等到2023年底服役。
美聯社報導，波音把16架飛機的訂單歸回儲備訂單（backlog）之列，代表該公司如今對這些交易能順利完成更有信心。
波音也表示，上個月交付了22架商用飛機，其中18架為737 Max。Max機型2019年3月遭全球禁飛，因當年連續發生兩起空難，導致346人罹難，如今各國已陸續撤除禁令。波音表示，現在全球有14家航空公司以Max飛機載客。
空巴公司上個月交機量則為32架。
美國運輸部（DOT）同日則宣布，在1月中旬，全美航空業的正職或兼職人員多達713,949人，高於去年12月的694,638人，也比去年10月的673,278人還多，反映美國航空就業市場景氣已從去年10月低谷中回升。
不過新增人力仍集中在航空貨運業。根據DOT的數據，聯邦快遞（FedEx）快遞部門新增2.4萬個工作，約占整體人力的9.8%；美國快遞巨擘優比速（UPS）也增加183個貨運部門職員，約總人力的2.9%，而較小型空運公司Atlas Air也新增職位。
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