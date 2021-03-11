丹麥積木玩具品牌樂高（Lego）2020年全年營收創下歷史新高，主因是在居家避疫期間，樂高積木吸引各年齡層的消費者，而樂高投資電商的策略奏效也功不可沒。

樂高10日公布財報，去年營收為437億丹麥克朗（69.8億美元），比前一年勁增13%，創下歷來最高全年營收；而去年淨利為99億丹麥克朗（16億美元），比前一年銳增19%。

樂高表示，業績表現優異，原因是產品陣容更豐富、電商投資奏效，以及中國大陸市場快速成長。樂高執行長克里斯丹森說，雖然新冠肺炎疫情可能促使消費者購買更多樂高積木組，以打發居家避疫的時光，但這並非營收如此亮眼的唯一原因，其他因素包括在電商業務和新市場的投資開花結果。

克里斯丹森指出，要延續2020年的強勁成長並不容易，但只要繼續進行長期投資，可望脫穎而出並搶攻市占率。

去年樂高網站Lego.com的造訪人次，比一年前成長一倍，原因是許多樂高實體門市，因疫情被迫暫時關閉。消費者已更傾向於網購，但疫情爆發更加快這種趨勢發展，且未來也不大可能反轉。

然而傳統實體門市仍是樂高策略的核心要素。