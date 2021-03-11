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飛機租賃巨人誕生 製造商有壓

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

奇異公司（GE）10日宣布，同意將旗下飛機租賃事業售予愛爾蘭的AerCap控股公司，交易總值超過300億美元。此舉有助奇異減輕債負，但可能使飛機價格和波音空中巴士等飛機製造商承受更大壓力。

按協議，AerCap將支付奇異約240億美元現金，外加合併後新公司46%股權，以接收奇異資本航空服務（GECAS）現值約340億美元的淨資產，及逾400名員工。GECAS是全球大型噴射機租賃公司之一，對數百家航空公司出租由波音、空巴等公司生產的商用客機。交易可望在九到12個月後完成。

全球約半數噴射機機隊由飛機租賃公司擁有，一旦GECAS與AerCap這兩大業者合併，將組成擁有逾2,000架飛機（已訂購的500架另計）的飛機租賃巨人，對全球航空公司和波音、空巴兩大飛機製造商，都會產生重大影響。

隨著新巨人誕生，向空巴和波音採購飛機的議價權可望增強，這可能意味航空公司將以更好的價錢取得飛機；也可能加劇飛機租賃商與製造商之間搶客戶的競爭，在疫情導致數千架飛機停飛後，競爭只會愈演愈烈。

諮詢公司AlixPartners總經理柏納迪尼說：「這將是買方市場，有利於航空公司。租賃公司勢必會與飛機製造商爭奪飛機用戶。」航空公司為降低資產負債表上的債務，飛機常「以租代買」，租約動輒長達五到12年。

GECAS截至去年底資產額計359億美元，自有和代管逾900架飛機，機隊規模僅次於AerCap；AerCap擁有75億美元市值，以及約1,050架自有或代管的飛機。兩者合併後約占全球機隊總數7%，和大約4%的空巴與波音訂單。

波音 空巴 空中巴士

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