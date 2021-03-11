知情人士透露，華府與北京正在敲定美中高層會晤的細節，美國國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文，可望會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外長王毅，這是美國總統拜登上台以來首場美中高層官員會談。

大陸外交部發言人趙立堅10日指出，中共總書記習近平與美國總統拜登在農曆除夕通話，雙方同意中美保持溝通管道暢通，至於上述美中高層官員會談問題，「目前沒有可提供的消息」。

據英文南華早報報導，消息人士透露，中國大陸兩位最資深的外交官員楊潔篪與王毅，將赴美國阿拉斯加州安克拉治與布林肯會晤，目的為重設不穩定但極為重要的美中關係。

分析家指出，美中有機會透過這次會晤尋求共識，開始將川普時代拋諸腦後。白宮與國務院均未證實，白宮發言人莎琪表示：「沒有最終細節可提供」。

倫敦金融時報報導，目前美中仍在商談會談地點與時間，不排除在布林肯訪問日本與南韓後，回程經過阿拉斯加時，停靠在安克拉治，美方也考慮只讓布林肯與蘇利文其中一人和大陸官員會談。

路透則引述資深官員報導，華府正與陸方進行高層對話的磋商，這場會議並非總統層級，但會「非常高層」，近期可望公布。