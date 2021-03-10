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美國2月核心CPI升幅不如預期 緩解通膨疑慮
美國2月消費者物價上揚，原因是在公衛情勢好轉的情況下，航空旅遊等服務的需求逐步升溫，但核心通膨的升幅不如預期，顯示整體通膨壓力仍偏弱，減緩投資人對通膨的疑慮。
美國勞工部10日公布的數據顯示，2月消費者物價指數（CPI）較前月攀升0.4%，符合經濟學家預期，升幅也比1月的0.3%大。2月CPI較去年同期上升1.7%，符合市場預期，大於1月的1.4%。
不過，剔除食品與能源成本的核心CPI，2月僅較前月上升0.1%，不如市場原估的0.2%；核心CPI較一年前攀升1.3％，升幅略小於1月的1.4%。
美國2月消費者物價增幅不如預期，顯示通膨壓力仍溫和，略為緩解投資人近來對通膨的疑慮；美股期指應聲走高，公債殖利率下跌，10年期公債殖利率下滑至低於1.54%。
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