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彭博：馬士基考慮出售冷凍櫃部門 價值上看10億美元
由於新冠肺炎疫情期間對冷藏儲存的需求激增，馬士基（A.P. Moller-Maersk）據傳正在考慮出售其冷凍貨櫃業務，據估計此部門估值高達10億美元。
彭博資訊報導，知情人士透露，這家丹麥航運巨擘正就出售馬士基貨櫃工業公司（MCI）的計畫，諮詢顧問的意見。這個部門的估值可能高達10億美元，
知情人士說，馬士基可能最快在本月與有意願的買家聯繫。這項資產可能吸引其他航運公司及私募股權公司的興趣。
報導指出，目前仍在初期的商議階段，馬士基也可能決定保留此業務。 馬士基的代表說，MCI的業務向來不錯，並對公司的成長做出貢獻。
MCI成立於1991年，為複合運輸業生產冷凍貨櫃和冷凍機器。這些冷凍櫃用於運輸水果、蔬菜和其他食品。在疫情危機期間，市場對這個部門的冷凍櫃需求量很大。根據馬士基的年報，MCI在2020年的息稅折舊及攤銷前盈餘為7,700萬美元，遠優於前一年的2,900萬美元。
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