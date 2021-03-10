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低稅吸引富豪置產 阿聯成新避稅天堂

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
阿聯酋成新興避稅天堂。（Photo from網路截圖）
阿聯酋成新興避稅天堂。（Photo from網路截圖）

阿聯酋已成為富豪和大企業的新興避稅天堂。根據研究，阿聯酋優惠的賦稅政策吸引了富豪和大企業爭相置產，目前已流入超過2000億美金，晉升繼荷蘭、瑞士、百慕達等地區後的新興避稅天堂。然而國際非營利組織表示，雖然富豪和公司挑選低稅率的地方置產實屬正常，但仍呼籲阿聯酋當局要嚴謹監視，以免淪為洗錢和恐怖份子融資的集中地。

跨國公司千億流入

半島電視台報導，由國際非營利組織「稅收正義網路」9日發佈的《2021年企業避稅天堂指數》，指出阿聯酋是目前成長最快的新興避稅天堂，並將阿聯酋列為第十名，位於瑞士、百慕達、英屬維京群島、荷蘭等地區之後。

研究指出，因為阿聯酋的低稅政策，陸續有跨國公司將總計2180億美金的投資產業從荷蘭轉移到阿聯酋節省稅收，且類似的金融活動近年來增加了180%。荷蘭財政部發言人表示，荷蘭目前引入了預扣稅，目的是防止荷蘭變成洗錢或者非法交易管道，因此資金開始大量流入阿聯酋。對此，阿聯酋稅務單位尚未有回應。

低稅政策吸引富商

BusinessLIVE報導，稅收正義網路認為，在合法情況下，富豪和跨國企業挑選低稅甚至鑽稅務漏洞，實屬正常，但仍呼籲當局重視並嚴謹監督資金流向，以免淪為洗錢管道。

研究還分析，在疫情之前，杜拜是快速竄起的潮流都市，吸引大量富豪和網紅前往旅行購物，然而受到疫情重創，加上油價暴跌，因此阿聯酋才放寬規則，用低稅吸引富豪和跨國企業在阿聯酋置產，希望能促進當地低迷的房市，甚至加碼對富裕外國人士提供簽證的政策。

全球非法資金監管機構早前就對政策提出批評，作為回應，阿聯酋已經批准成立新的政府單位，以處理洗錢和恐怖份子的融資活動。

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