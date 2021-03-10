聽新聞
test
0:00 / 0:00
與陸股大跌有關？微博搜尋「股市」查無結果
在陸股近來大跌後，中國大陸的國家隊資金9日進場護盤，但目前在大陸社交平台上，想搜索股市相關消息似乎有些困難。
彭博資訊報導，擁有5億活躍用戶的微博平台，周三（10日）搜尋關鍵字「股市」查無相關資料，意味「股市」一詞可能遭到封鎖。截至當日上午11點，微博用戶仍能發布帶有「股市」一詞的貼文，還可成功搜尋「大跌」、「A股」及「股票」等關鍵字。
中國發行量名列前茅的財經報刊《上海證券報》引述多家保險機構投資經理表示，大型保險機構9日淨買入股票，但否認近來大量贖回基金的傳聞。
中國的主要財經報紙頭版10日皆未報導A股近來暴跌一事，而是聚焦中國國家主席習近平在全國兩會期間的國防談話。
看空陸股的氛圍對「國家隊」基金也是一項挑戰，股市跌跌不休，使得中國年度重要政治事件全國兩會蒙上陰影。滬深300指數在14個交易日內大跌，從13年高點重挫14%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言