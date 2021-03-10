與陸股大跌有關？微博搜尋「股市」查無結果

在陸股近來大跌後，中國大陸的國家隊資金9日進場護盤，但目前在大陸社交平台上，想搜索股市相關消息似乎有些困難。

彭博資訊報導，擁有5億活躍用戶的微博平台，周三（10日）搜尋關鍵字「股市」查無相關資料，意味「股市」一詞可能遭到封鎖。截至當日上午11點，微博用戶仍能發布帶有「股市」一詞的貼文，還可成功搜尋「大跌」、「A股」及「股票」等關鍵字。

中國發行量名列前茅的財經報刊《上海證券報》引述多家保險機構投資經理表示，大型保險機構9日淨買入股票，但否認近來大量贖回基金的傳聞。

中國的主要財經報紙頭版10日皆未報導A股近來暴跌一事，而是聚焦中國國家主席習近平在全國兩會期間的國防談話。

看空陸股的氛圍對「國家隊」基金也是一項挑戰，股市跌跌不休，使得中國年度重要政治事件全國兩會蒙上陰影。滬深300指數在14個交易日內大跌，從13年高點重挫14%。