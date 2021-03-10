快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與陸股大跌有關？微博搜尋「股市」查無結果

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
目前在微博搜尋關鍵字「股市」，查無相關資料。微博官網
目前在微博搜尋關鍵字「股市」，查無相關資料。微博官網

陸股近來大跌後，中國大陸的國家隊資金9日進場護盤，但目前在大陸社交平台上，想搜索股市相關消息似乎有些困難。

彭博資訊報導，擁有5億活躍用戶的微博平台，周三（10日）搜尋關鍵字「股市」查無相關資料，意味「股市」一詞可能遭到封鎖。截至當日上午11點，微博用戶仍能發布帶有「股市」一詞的貼文，還可成功搜尋「大跌」、「A股」及「股票」等關鍵字。

中國發行量名列前茅的財經報刊《上海證券報》引述多家保險機構投資經理表示，大型保險機構9日淨買入股票，但否認近來大量贖回基金的傳聞。

中國的主要財經報紙頭版10日皆未報導A股近來暴跌一事，而是聚焦中國國家主席習近平在全國兩會期間的國防談話。

看空陸股的氛圍對「國家隊」基金也是一項挑戰，股市跌跌不休，使得中國年度重要政治事件全國兩會蒙上陰影。滬深300指數在14個交易日內大跌，從13年高點重挫14%。

陸股 保險 習近平

延伸閱讀

Tesla歐洲銷量受挫 1月市占率排名大跌！

70歲譚詠麟曝已打科興疫苗 秒運動「後遺症來了」！

大陸女星照片抄襲EXO伯賢　網揪「二維碼掃出來還是人家專輯」

就業報告優於預期 美股由大跌拉至大漲、道瓊收揚572點

相關新聞

與陸股大跌有關？微博搜尋「股市」查無結果

在陸股近來大跌後，中國大陸的國家隊資金9日進場護盤，但目前在大陸社交平台上，想搜索股市相關消息似乎有些困難。

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

彭博引述消息人士報導，花旗集團（Citigroup）對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復，阻擋...

華盛頓州蘋果運不到台灣 美農產出口嘆無船

「裝滿一個貨櫃美國蘋果和馬鈴薯的價值，遠不及知名跑鞋。」疫情衝擊全球海運，亞洲到美國貨量暴增，貨運業空船返回仍有賺頭，西...

日經：東芝將斥資2.3億美元擴大生產電動車晶片

日經新聞未說明消息來源報導，東芝計劃斥資250億日圓（2.30億美元），在日本中部石川縣的工廠建立一條新的功率半導體（p...

星巴克為何堅持把你的名字寫在咖啡杯上？

星巴克店員寫顧客名字在咖啡杯上，不是為了預防供餐出錯，而是UGC行銷手法。

當散戶把投資當賭博《大賣空》主角示警「毀滅性崩盤」也沒人聽

近期美債殖利率攀升，使金融市場震盪加劇，對利率變化敏感的科技股，讓那斯達克指數（截至3月8日收盤）較2月高點回檔逾10%，陷入修正，也讓股市「泡沫化」的討論，再度浮上檯面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。